14:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игрок "Амкара" о голе "Арсеналу": "Доволен, что удалось повторить удар ван Бастена"

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Нападающий "Амкара" Станислав Прокофьев после домашней победы в матче 15-го тура чемпионата России над "Арсеналом" (1:0) отметил, что первый гол в премьер-лиге вызывает у него особенные эмоции. По словам форварда, забитый мяч напомнил ему гол Марко ван Бастена в ворота сборной СССР в финале чемпионата Европы-1988.

– Это же мой первый гол в премьер-лиге, куда я попал благодаря "Амкару" только в нынешнем сезоне, – отметил Прокофьев. – Всю свою предыдущую карьеру провел в клубах из низших лиг. Долго не играл из-за травмы, полученной на последнем сборе, и, наконец, заслужил доверие тренеров, включивших меня в стартовый состав на столь важную игру.

– Знаете, что забили гол, подобный тому, что знаменитый голландец Марко ван Бастен в финале чемпионата Европы-1988 в ворота сборной СССР?

– Как раз подумал об этом, после забитого мяча. Тот гол ван Бастена, которого считаю образцом нападающего, пересматривал несколько раз в интернете и очень доволен, что удалось повторить его, пусть и с более близкой дистанции.

– В той вашей позиции обычно ведь простреливают вдоль ворот, как вы отважились на удар?

– Почему-то сразу решил – ляжет мяч на ногу, обязательно пробью, и очень доволен, что получилось.

– В конце матча вас заменили – устали?

– Нет, чувствовал себя хорошо, а решение тренеров для меня закон – не обсуждается. (Павел АЛЕШИН)

 

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Великий Пу

похоже, что был рикошет от ноги защитника

15:03

ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.

Ух ты! Хороший мяч !! ))))))))))))))))

14:45

vms

Ван Бастен перекинул Дасаева. Здесь мяч вонзился под перекладину.

14:44

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