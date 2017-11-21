Игорь Захаров: "Габулов заигрался, но судьи его простили"

Инспектор Российского футбольного союза Игорь Захаров в эфире программы "Свисток" эпизоды из матча 17-го тура чемпионата России "Арсенал" – "Рубин" (0:0). В одном из моментов голкипер хозяев Владимир Габулов вышел за пределы штрафной с мячом в руках. Однако судейская бригада во главе с Владимиром Сельдяковым никак не отреагировали.

– На 89-й минуте Габулов вышел с мячом в руках из-за штрафной. Безответственность полнейшая со стороны ассистента. – отметил Захаров. – Это стопроцентная его ошибка, и это для него катастрофа. Сначала он должен сделать одну функцию, а потом браться за другую. Заигрался Габулов, но судьи его простили. Любой судья-пацан должен знать, что ему нужно контролировать вратаря.



На 45-й минуте Хагуш получил желтую карточку за фол в центре поля. Рассмотрим критерии. Скорость есть, агрессия есть, попытки сыграть в мяч нет, использование подошвы есть. Что он хотел? Мяча уже нет, и куда летишь? Он и по одной ноге, и по другой засадил. Хотелось бы послушать арбитра, а по пленке – момент ближе к красной карточке.