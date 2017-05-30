Игорь Шалимов: "У арбитров предвзятости не вижу"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в интервью "СЭ" отметил, что не видит предвзятости у российских арбитров. По словам наставника, следует просто ввести видеоповторы.

– Вы говорили о том, что жалобы на судей – удел слабаков. Но клуб потом сделал заявление именно об арбитрах.

– Клуб может это делать, это другое совершенно. На установках и в личных беседах я говорю ребятам, что не вижу предвзятости, к арбитрам надо относиться корректно – люди делают свою работу. И в конце чемпионата увидел, что арбитры оценили наше отношение. Заявление клуба в большей степени касалось необходимости видеоповторов.

– Получается, клуб заныл.

– Что значит – заныл? Есть ошибки, их можно исправить видеоповторами. О том и речь: судьи могут ошибаться, и почему бы в решающих матчах не воспользоваться помощью видеоарбитра?

– Не думали после ряда ошибок боковых арбитров с "вне игры" немного поменять манеру атаки Смолова – чтобы он садился поглубже, не ждал передачи на одной линии с защитниками?

– Это Смолов и сам знает. Он тонко чувствует момент, когда надо нырять за спину защитникам, менять мы ничего не будем. Еще раз повторю – не вижу предвзятости у наших арбитров. Может быть, есть большое давление, но его надо уметь выдерживать. Если судьи примут решение не делить поле, то и судейство может стать лучше. (Сергей ЕГОРОВ)