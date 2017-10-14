Игорь Шалимов: "Не могу сказать, что "Краснодар" в панике"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после матча 13-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:1) отметил, что его команда выглядела неплохо, несмотря на итоговый результат, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Специалист подчеркнул, что из-за последних результатов никто в клубе не рвет на себе волосы.

– На наш взгляд, игра, особенно второй тайм, была хорошей, – сказал Шалимов. – Мы больше открывались за спину соперника, владели мячом. Во втором тайме создали много моментов, хотя пропускали контратаки, но это неизбежно. Вступали в отбор, тормозили атаки соперника. Было опасно. Но не ошибаться было невозможно. Начали двигаться больше во втором тайме, получили дурацкий гол. Но, на мой взгляд, играли и выглядели хорошо. Пробежали больше, чем в других играх. Но не получилось забить. Играть хорошо и добиваться результаты – разные вещи. Объяснения пока нет, почему мы не попадаем в ворота, имея такого уровня игроков.



– Но ваша команда проиграла максимально ослабленному сопернику. Почему? И что тогда произошло во втором тайме, если первый был неплох?



– Опять же, моменты у ЦСКА были, но первый тайм был равный. Понятно, что у ЦСКА не было ведущих игроков, но никто не знает, как было бы, если бы они играли. Команда показала, что выглядит неплохо, свою игру – от обороны, на контратаках.



– Четвертая игра подряд, когда "Краснодар" не забивает и проигрывает. Команда в кризисе. Вы когда-то говорили о невезении. Сейчас вы для себя определили, что происходит?



– Невезение? Я не говорил. Например, "Зениту" мы проиграли дома, "Арсеналу" на выезде.. ужасная была игра. Три поражения подряд, но кризис... не могу сказать, что мы в панике. Нынешняя игра показала, что мы хорошо тренировались. Надо анализировать моменты, смотреть игру. Если смотреть результат, то, да, кажется, что кризис. Если смотреть игру, то я бы не сказал, что это кризис. Ребята готовятся нормально. Не знаю, что это за период. Но рвать на себе волосы – такого нет. Все было под контролем при подготовке к игре. Из сборной все вернулись в нормальном состоянии. Хотя позитивные вещи тяжело говорить после поражения.

Трансляция матча "Краснодар" – ЦСКА