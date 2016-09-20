Игорь Шалимов: "Налду сильнее Сигурдссона и Страндберга"

И. о. главного тренера "Краснодара" Игорь Шалимов отметил, что новый защитник команды Налду сильнее Стефана Страндберга и Рагнара Сигурдссона. Норвежец минувшим летом был отдан в аренду "Ганноверу", а исландец был продан "Фулхэму".

– "Краснодар" отпустил двух центральных защитников – Страндберга и Сигурдссона, взяв одного – бразильца Налду. Он сильнее ушедших?

– Да. Даже не надо добавлять положенной в таких случаях фразы "при всем уважении". Налду просто сильнее.

– Вы понимаете Сигурдссона и Страндберга, которые ушли во вторые лиги соответственно Англии и Германии?

– Да. Они уехали за мечтой. Оба иностранцы и всегда хотели попробовать себя в еврочемпионатах. Желаю им успеха, но недостатка в центральных защитниках не испытываю. (Сергей ЕГОРОВ)