Игорь Шалимов: "Краснодару" очень важно выиграть, к этому готовились всю неделю"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в преддверии матча 15-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" отметил, что его команде очень важно дать результат и выиграть при правильной игре. Он также выразил надежду, что полузащитник Павел Мамаев и Шарль Каборе освежат атаку "быков".

– "СКА-Хабаровск" часто играет в пять защитников. Мы донесли это игроков, посмотрели, изучили соперника, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" слова Шалимова. – Готовы к игре. Сегодня нам очень важно дать результат, мы должны выиграть при правильной игре. К этому готовились всю неделю. Посмотрим, что будет.

В стартовом составе есть изменения. Мамаев выйдет, Каборе, который пропустил две игры. В первой он не играл из-за дисквалификации, во второй – по решению тренерского штаба. Надеюсь, они освежат нашу игру в атаке.

Трансляция матча "Краснодар" – "СКА-Хабаровск"