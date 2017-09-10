Игорь Шалимов: "Футболисты, летавшие далеко, вернулись из сборных уставшими"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов перед началом матча 9-го тура чемпионата России с "Уфой" подчеркнул, что встречу пропустят игроки, вызывавшие в сборные, и совершавшие длительные перелеты. По словам специалиста, остальные футболисты вернулись в нормальном состоянии.

– Была обыная работа, которую проделываешь, когда футболисты уезжают в сборные, – сказал Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол". – Три дня отдохнули, потому несколько дней тренировались в двухразовом режиме. На наш взгляд, все прошло неплохо.

Вернувшиеся? Те, кто далеко летал, немного уставшие из-за разницы во времени. Поэтому они вне состава. В нормальном состоянии те, кто играл в Европе.

Погода? Не жарко – точно не проблема. Искусственное поле? Мы должны выходить на разминку и чувствовать его.

Трансляция матча "Уфа" – "Краснодар"