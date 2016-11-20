Игорь Шалимов: "Доволен игрой с "Уралом", хотя всегда хочется лучше"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "Уралом" (3:0) в домашнем матче 14-го тура чемпионата России в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что доволен действиями команды. По словам Шалимова, он не хотел бы никого особо выделять по итогам этой встречи.

– Доволен игрой, хотя всегда хочется лучше, – подчеркнул Шалимов. – Во втором тайме мы продолжили действовать в своем ключе, мяч у нас быстро ходил, постоянно обостряли, вступали в отбор. Практически не допустили контратак соперника, что радует. Были хорошие моменты, были и не очень.

– Что изменилось после перерыва? Что вы сказали в раздевалке?

– Ничего не изменилось. Может, соперник где-то подсел, внимание пропало. Первый гол – мастерство Газинского, может, где-то повезло. Он здорово попал, и потом мы довели дело до победы. Не хотелось бы никого особо выделять.

– Лазарет команды потихоньку пустеет – становится легче?

– Конечно, всегда легче, когда возвращаются травмированные футболисты. Надо, чтобы они набирали форму через игры. У нас сейчас все матчи важные, нужно делать замены, над этим надо думать.