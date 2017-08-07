Игорь Резвухин: "Амкар" оказался не готов к старту сезона"

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин сообщил, что руководство уральцев полностью доверяет главному тренеру Гаджи Гаджиеву. По его словам, команда оказалась не готова к старту сезона.

После четырех туров "Амкар" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Пермяки не одержали ни одной победы. Они пропустили шесть голов, ни разу не поразив ворота соперника.

- Старт для нас плохой, - приводит "Р-Спорт" слова Резвухина. - Одну причину этому назвать трудно, тут комплекс. Мы оказались не готовы к старту сезона, в основном психологически. Плюс нам не удалось усилиться так, как мы хотели. И самое главное – ребятам пока не удается играть каждый матч на максимуме своих возможностей.

К Гаджи Муслимовичу доверие полное. Что касается усилений, то мы изначально это планировали и сейчас надеемся, что нам удастся приобрести некоторых футболистов на проблемные позиции. Но мы исходим из наших возможностей, а они у нас ограничены. Также рассматриваем варианты аренд.