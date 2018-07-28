23:35 28 июля | Футбол — РПЛ

Игорь Ледяхов - об удалении Семенова: "Это же наши судьи, отечественные..."


Главный тренер "Ахмата"  Игорь Ледяхов заявил, что матч 1-го тура РПЛ против "Ростова" (0:1) для его команды разбился на два отрезка из-за удаления защитника Андрея Семенова

- Матч разделился на два отрезка, - сказал Ледяхов в эфире канала "Матч Премьер". - После удаления было тяжело играть, но отрезками мы показывали неплохую игру. 

Что касается удаления, то это же наши судьи, отечественные - здесь ничего неясного не может быть.

Мы планировали играть от обороны, но "Ростов" отдал нам инициативу. Если бы встреча продолжалась в равных составах, то результат был бы другим. 

Ростов - Ахмат

Все о чемпионате России по футболу - здесь

Опрос

Кто выиграет чемпионат России по футболу-2018/19?
голосовать
К комментариям
5
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 1-й тур
Материалы других СМИ