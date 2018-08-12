Игорь Лебедев - Егорову: "Не много ли ошибок судей за три тура?!"

Вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев в Твиттере обратился к главе департамента судейства и инспектирования союза Александру Егорову по поводу работы арбитров в стартовых турах чемпионата России. Ранее экс-рефери в интервью "СЭ" признал, что бригада Романа Галимова ошибочно назначила пенальти в матче "Енисей" - ЦСКА (1:1).

"Не много ли ошибок судей за три тура всего, уважаемый глава департамента судейства?!

Не засчитали гол в ворота "Уфы" в матче с "Локо", сейчас ошибочно поставили пенальти. А ведь каждая ошибка стоит результата матча. Что происходит с судьями, плохо подготовились к старту чемпионата?!", - написал Лебедев.

Напомним, красноярцы остались недовольны исходом встречи, после финального свистка в Твиттере клуба появилась запись о "левом пенальти и чистом незасчитанном голе", благодаря которым армейцы ушли от поражения. Позднее твит был удален.

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