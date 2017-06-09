18:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Лебедев: "Дерби 10 декабря? В это время в России нельзя играть в футбол"

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Член исполкома РФС Игорь Лебедев выразил мнение, что люди, составлявшие календарь чемпионата России на следующий сезон, плохо подумали, назначив матч "Спартак"ЦСКА на декабрь. По его словам, в это время в нашей стране нельзя играть в футбол.

 
ЦСКА и "Локомотив" встретятся в следующем сезоне уже во втором туре.Календарь премьер-лиги сезона-2017/18

– 10 декабря нельзя играть футбол в нашей стране. Если это "Спартак" – ЦСКА, то матч в любом случае будет в Москве, – сказал Лебедев. – Жалко болельщиков. И футболистов тоже, но они хоть бегают, а фанаты будут мерзнуть. Плохо думали, когда составляли календарь.

Резервная дата – 20 февраля. Мы опять возвращаемся к теме системы проведения чемпионата – весна-осень или осень-весна. Когда можно играет в футбол, а когда нет. В нашей стране нельзя играть в футбол, начиная с ноября. А у нас еще есть СКА из Хабаровска, у них в сентябре уже зима. (Павел ГУРЕВИЧ, Ярослав СУСОВ)

Почему матч "Спартак" – ЦСКА состоится 10 декабря?

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Andrey6201

Многодетный дебил бредит, это наследственное. Проект календаря в РФС он одобрил без замечаний

19:00