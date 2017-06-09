Игорь Лебедев: "Дерби 10 декабря? В это время в России нельзя играть в футбол"

Член исполкома РФС Игорь Лебедев выразил мнение, что люди, составлявшие календарь чемпионата России на следующий сезон, плохо подумали, назначив матч "Спартак" – ЦСКА на декабрь. По его словам, в это время в нашей стране нельзя играть в футбол.

– 10 декабря нельзя играть футбол в нашей стране. Если это "Спартак" – ЦСКА, то матч в любом случае будет в Москве, – сказал Лебедев. – Жалко болельщиков. И футболистов тоже, но они хоть бегают, а фанаты будут мерзнуть. Плохо думали, когда составляли календарь.

Резервная дата – 20 февраля. Мы опять возвращаемся к теме системы проведения чемпионата – весна-осень или осень-весна. Когда можно играет в футбол, а когда нет. В нашей стране нельзя играть в футбол, начиная с ноября. А у нас еще есть СКА из Хабаровска, у них в сентябре уже зима. (Павел ГУРЕВИЧ, Ярослав СУСОВ)

Почему матч "Спартак" – ЦСКА состоится 10 декабря?