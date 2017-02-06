14:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Кудряшов: "Риера по-прежнему готов сотрудничать с "Томью"

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Спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов отметил, что в клубе по-прежнему рассчитывают на бывшего полузащитника сборной Испании Альберта Риеру. 34-летний футболист может перейти в томскую команду на правах свободного агента. Его последним клубом является словенский "Копер".

– Ситуация с погашением долгов пока неясна, – сказал Кудряшов. – Что касается Риеры, он настроен позитивно и по-прежнему готов сотрудничать с "Томью". Возможно, что-то прояснится, когда команда вернется со сборов. (Любовь КОНЯЕВА)

Альберт Риера - сибирский испанец, не ставший спартаковцем //
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