Игорь Гамула: "Джикия? Нужно вообще ничего не говорить, пока чемпионат мира не пройдет"

Бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула не увидел никакого криминала в действиях защитника "Спартака" Георгия Джикии. Футболист, который вел клубный Твиттер, произнес в адрес своих одноклубников Луиза Адриану, Фернанду и Педро Роши: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце". Позже пост был удален, а красно-белые принесли извинения. Эти слова получили широкий резонанс за границей.

– В чем криминал твита Джикии?

– Человек пошутил про шоколадок, а кто-то разжигает из этого скандал. Иностранные журналисты включились, плюс наши подогревают... Нет футбола – не о чем писать. Начинают придумывать на ровном месте. "Спартак" вышел из отпуска в хорошем настроении, человек нормально пошутил, и понеслось... Значит, это кому-то надо?

– И, тем не менее, "Спартаку" и Джикии пришлось извиняться...

– Мне тоже пришлось извиняться, я тоже пошутил. Я только не пойму за что просил прощения.

– Зачем же извинялись?

– Ну... Надо извиняться. А то потом накрутят так, что вообще на голову не натянешь... Я еще раз говорю. У нас чемпионат мира на носу – западные репортеры только и думают, как нас уколоть. То допинг приплетут, то цепляются за расизм. Даже неприятно на все это смотреть и слушать это.

– Но какой-то урок нужно извлечь из всей этой истории?

– Урок один.

– Какой?

– Я так понял: нужно вообще ничего не говорить, пока чемпионат мира не пройдет. Лучше молчать, просто сидеть. Даже если они темнокожие, говорить, что они белые. (Виталий АЙРАПЕТОВ)