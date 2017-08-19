Игорь Чугайнов: "Лишь бы Семину не мешали"

Экс-игрок сборной России Игорь Чугайнов в интервью "СЭ" отметил, что "Локомотив" требуется в качественном усилении в линии атаки. По его словам, руководство не спешит с подписанием нападающих, потому что не совсем довольно работой главного тренера Юрия Семина.

- Кругом твердят, что из этого состава Семин выжимает максимум. Вы тоже так считаете?

- Конечно. Рассуждать иначе могут только его недоброжелатели. Они-то и пишут, что Семин – "тренер старой формации". "Локомотиву" изначально был нужен форвард, а уж после травмы Ари тем более. Кровь из носу! Но время идет – ничего меняется.

- Есть ответ – почему?

- Лишний козырь в руках руководства. Если хочешь убрать тренера – зачем спешить с покупкой нападающего? Юрий Палыч выкручивается, ставит на острие то Алексея Миранчука, то Фарфана, но это не выход. Миранчук гораздо полезнее в роли атакующего хава, а Фарфан всю жизнь играл на фланге. Да и возраст сказывается – через два месяца ему стукнет 33.

- Что подсказывает интуиция – как закончится матч?

- Ставлю на "Локомотив" - 2:1. В сложной ситуации Юрий Палыч умеет настроить ребят, объединить команду. Лишь бы ему не мешали. (Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью Игоря Чугайнова