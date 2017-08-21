Игорь Албин: "Открывать или закрывать крышу на стадионе "Санкт-Петербург" - решает РФПЛ"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин отметил, что технический регламент РФПЛ не позволяет проводить манипуляции с кровлей при наполненных трибунах стадиона "Санкт-Петербург", информирует "Спорт день за днем". Албин подчеркнул, что при этом решение РФПЛ можно оспорить, не нарушая регламентов и требований по безопасности.

– Есть информация, что скорость сдвижения/раздвижения крыши значительно увеличилась – теперь можно сделать это всего за 15 минут. Правда?

– По проекту 40 минут. Максимальная скорость – 20 минут на открытие и закрытие. Однако есть технический регламент. Вспомним матч "Зенит" – "Спартак" (5:1).

– Крышу не сдвинули, хотя шел дождь и град. Почему?

– Объясню. В 16.00 поступила официальная команда от организатора матча – РФПЛ: "Кровлю открыть". Все сайты, которым, казалось бы, можно доверять, не предвещали ничего плохого. Но когда мы провожали Александра Кержакова перед игрой, начались обильные осадки. Технический регламент не позволяет проводить манипуляции с кровлей при наполненных трибунах.

– Ради безопасности?

– Да. Получилось так, что попали под дождь и град. Хорошо, что эффектная игра компенсировала те неудобства, с которыми мы столкнулись.

– Почему РФПЛ решает вопрос, закрывать крышу или нет?

– Есть ответственный "офицер" РФПЛ, который принимает решения. Мы подчиняемся. Сказано закрыть крышу, мы закрываем. Сказано, какое количество порталов должно быть открыто для обеспечения доступа болельщиков, мы открываем. Это решения организаторов матча, мы отвечаем лишь за техническую работу.

– Интересна последовательность. К кому обращается ответственный офицер, чтобы сделали то или иное действие?

– Давайте разберем, как функционирует система эксплуатации стадиона. Объект принадлежит городу. Ареной управляет Дирекция по эксплуатации спортивных сооружений при спорткомитете. РФПЛ дает команду этой дирекции, а дирекция, в свою очередь – подрядным организациям. Поступает команда: "Открыть кровлю". Дирекция передает эту информации подрядной организации, она выполняет. Я в курсе всех принимаемых решений, поэтому акцептую их. Иногда отклоняю.

– То есть спорить с РФПЛ можно?

– Можно, не нарушая регламентов и требований по безопасности. Окончательное решение остается за организаторами мероприятия.