Игорь Акинфеев: "Второе место - неплохой результат для ЦСКА"

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев выразил мнение, что армейцы провели неплохой сезон. По словам голкипера, на результатах команды сказались матчи, в которых красно-синие владели преимуществом, но не сумели одержать победу.

- ЦСКА провел достаточно хороший сезон, - сказал Акинфеев в интервью пресс-службе армейцев. - Было много хороших матчей, было и много игр, в которых мы владели преимуществом, но не смогли победить. Например в первом туре с "Анжи", с "Рубином" дома.

Потеря очков в таких встречах и сыграла решающую роль. Но не будем зацикливаться на этом. Турнирная таблица в конце чемпионата всегда по делу - побеждает тот, кто сильнее. Думаю, что второе место - неплохой результат.

Напомним, что ЦСКА завершил сезон на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, которое позволит армейцам в следующем сезоне принять участие в Лиге чемпионов.