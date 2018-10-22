Игнатов посчитал честью работать с Каррерой

Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов назвал честью работать с Массимо Каррерой. 22 октября руководство "народной команды" объявило об отставке итальянского специалиста.

– Большое спасибо за совместную работу и поддержку, мистер! – написал Игнатов в Инстаграме. – Для меня было честью работать с Вами!

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 года, выиграв чемпионат России и Суперкубок страны. В понедельник его отправили в отставку после того, как в воскресенье москвичи потерпели третье поражение подряд на своем поле в РПЛ, уступив в матче 11-го тура "Арсеналу" (2:3).