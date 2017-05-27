23-летний полузащитник Давид Хурцидзе покинул "Амкар" и продолжит свою карьеру в Грузии, информирует официальный сайт клуба. Он стал игроком "Амкара" в прошлом году и провел в основном составе команды два матча. В конце завершившегося сезона Хурцидзе, пришедший в "Амкар" свободным агентом, сам принял решение покинуть команду до истечения срока действующего контракта с клубом без претензий на получение компенсации.

– Мы благодарны Давиду за совместную работу, – отметил исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов. – Не сомневаюсь, что год, проведенный в "Амкаре", пойдет Давиду на пользу, и от души желаю ему достойного продолжения карьеры. В футболе иногда возникают ситуации, когда игроку имеет смысл сменить обстановку, и мы пошли навстречу футболисту, который решил попытать счастье в другой команде.