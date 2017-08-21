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Хосимар Кинтеро: "Переход в "Ростов" – безусловный шаг вперед"


Полузащитник "Ростова" Хосимар Кинтеро​ считает переход в российский клуб хорошим заделом для его будущей карьеры. Эквадорец был арендован у "Челси" на один сезон.

- Не могу сказать, что в моей жизни что-то кардинально изменилось после приезда в Россию, - цитирует "Р-Спорт" Кинтеро. - Однако переход в "Ростов" – безусловный шаг вперед, потому что мне наконец-то удалось перейти в профессиональную команду и играть в первом составе. Это хороший задел для меня и старт для моей будущей карьеры. Посмотрим, как у меня сложится в России. Не могу пока сравнить английский и российский чемпионаты.

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https://rsport.ria.ru/football/20170820/1124566764.html

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