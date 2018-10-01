Хорен Байрамян: "Рубин" заслужил победу"

Защитник "Рубина" Хорен Байрамян подвел итоги матча 9-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (2:1). Он считает, что его команда победила заслуженно.

– Вы, наверное, все видели, какие у нас эмоции были. После забитого гола вся скамейка подскочила, я вообще побежал к ребятам. Эмоции очень хорошие, положительные. Я поздравляю всех болельщиков "Рубина" и нас всех с победой. Считаю, что победа заслуженная. В принципе, мы у своих ворот почти не давали ничего создавать. Но вот этот один момент. Вышли с раздевалки, потеряли концентрацию на секунду и пропустили. А так в целом, мне кажется, заслуженно выиграли, - цитирует футболиста официальный сайт клуба.

- Два спорных момента в этой игре. Первый, гол Канунникова – показалось, что из офсайда. Вы на поле были в тот момент, может, что-то видели? И второй момент, игра рукой защитника Самары – там вы были уже на скамейке. Как оцените эти эпизоды?

– Насчет гола. Нам показалось, что был офсайд, но это нам показалось. "Крыльям Советов" так не показалось (смеется). Посмотрим на повторах. Что касается игры рукой... Все-таки со скамейки видно плохо, и раз ребята спорили, то они видели игру рукой. Не поставил судья, ну и ладно. Так должно было быть.

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