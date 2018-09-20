Хорен Байрамян: "Против "Енисея" мы провели худшую игру в сезоне"

Защитник "Рубина" Хорен Байрамян перед матчем с "Арсеналом" рассказал, как команда готовится к игре в Туле.

- На чем были сделаны акценты после победы над "Енисеем"?

- Мы готовимся к "Арсеналу", а то что было с "Енисеем" уже в прошлом. Тренерский штаб все разобрал и показал. Хотя даже до разбора мы понимали, что провели худшую игру в сезоне. Мы не глупые - все понимаем. Такое бывает. Все разбирали на видео и уверен, что в Туле такого не повторится и в будущем тоже.

- Принято считать, что команды Олега Кононова играют в атакующий футбол.

- Игра покажет. Прошлую игру они выиграли 4:0. Наверняка у них есть слабые места в защите, на которые, думаю, тренерский штаб нам укажет. И естественно есть сильные стороны в атаке, которые тоже надо разобрать. (Артур Еникеев).

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