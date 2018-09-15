Хорен Байрамян: "Мало зрителей? "Рубин" должен играть лучше, чтобы они приходили"

Полузащитник "Рубина" Хорен Байрамян после победы над "Енисеем" поделился эмоциями от игры.

- Мы три матча подряд сыграли вничью и потеряли много очков. Сегодня для нас была важна победа. Важна морально и психологически. Мы понимаем, что было много брака, где-то не получалась комбинационная игра, но есть над чем работать. Главное - три очка. Думаю, что дальше будет лучше.

- Вас не расстраивает, что на стадионе было очень тихо?

- Мы сами должны играть лучше, чтобы зрители приходили.

- "Енисей" удивил сегодня?

- В принципе - нет. Мы готовились. Знали, что они будут держать мяч, как и все команды Аленичева. Мы после забитого гола минут 30 играли не правильно. А уже в перерыве, когда нам подсказали, стало лучше. Второй тайм был более равный.

- Бердыев говорил, что многие сочетания были потеряны из-за отсутствия игроков сборной. Вы это почувствовали?

- Ну когда 8-9 человек из стартового состава в сборной, то понятно, что у всех состояние разное. Конечно, Курбан Бекиевич сказал правду. (Артур Еникеев).

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