16:14 | Футбол — РПЛ

Хохлов рассказал, чего не хватило "Динамо" в матче с "Крыльями"

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Главный тренер "Динамо"  Дмитрий Хохлов заявил, что его команде не хватило реализации в матче 10-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (0:1). 

- Реализации не хватило, - сказал Хохлов в эфире канала "Матч Премьер". - Не было решающего удара. Было много подходов, но не было голов. Забитый мяч "Крыльев" не сломал игру: как играли, так и играли. Они лишь стали больше внимания уделять обороне. Не было завершающего удара. По самоотдаче нет претензий к игрокам. Есть претензии по реализации и по тому, как сыграли в защите в некоторых эпизодах.

Крылья Советов - Динамо

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