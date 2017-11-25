Хет-трик Маркова принес "Тосно" волевую победу над "Арсеналом"

"Тосно" в домашнем матче 18-го тура премьер-лиги одержал волевую победу над "Арсеналом" (3:2). Хозяева дважды уступали в счете (0:1 и 1:2), но смогли отыграться и выйти вперед. Хет-триком за 20 минут в составе хозяев отметился вышедший на замену Евгений Марков.

Благодаря этой победе команда Дмитрия Парфенова с 20 очками поднялась на 12-е место, обойдя "Ростов".

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Премьер-лига

18-й тур

"Тосно" – "Арсенал" (Тула) – 3:2 (0:1)

Голы: Чаушич, 28 (0:1). Марков, 61 (1:1). Ткачев, 76 (1:2). Марков, 79 (2:2). Марков, 81 (3:2).

"Тосно": Юрченко, Галиулин, Буйволов, Дугалич, Чернов, Быстров (Палиенко, 46. Шахов, 90+1), Карницкий, Полетанович, Казаев (Марков, 57), Мирзов, Заболотный.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Григалава, Ткачев (Расич, 86), Бурчану, Чаушич (Берхамов, 77), Горбатенко, Шевченко (Кангва, 73), Джорджевич.

Предупреждение: Григалава, 68.

Судьи: НИКОЛАЕВ, Елеференко (оба Москва), Богданов (Верея).

25 ноября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".

Трансляция матча "Тосно" – "Арсенал" // Турнирная таблица чемпионата России