18:22 | Футбол — РФПЛ

Хет-трик Маркова принес "Тосно" волевую победу над "Арсеналом"

Евгений МАРКОВ. Фото ФК "Тосно" Евгений МАРКОВ. Фото ФК "Тосно"
Евгений МАРКОВ. Фото ФК "Тосно"
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"Тосно" в домашнем матче 18-го тура премьер-лиги одержал волевую победу над "Арсеналом" (3:2). Хозяева дважды уступали в счете (0:1 и 1:2), но смогли отыграться и выйти вперед. Хет-триком за 20 минут в составе хозяев отметился вышедший на замену Евгений Марков.

Благодаря этой победе команда Дмитрия Парфенова с 20 очками поднялась на 12-е место, обойдя "Ростов".

Чемпионат России

Премьер-лига

18-й тур

"Тосно" – "Арсенал" (Тула) – 3:2 (0:1)

Голы: Чаушич, 28 (0:1). Марков, 61 (1:1). Ткачев, 76 (1:2). Марков, 79 (2:2). Марков, 81 (3:2).

"Тосно": Юрченко, Галиулин, Буйволов, Дугалич, Чернов, Быстров (Палиенко, 46. Шахов, 90+1), Карницкий, Полетанович, Казаев (Марков, 57), Мирзов, Заболотный.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Григалава, Ткачев (Расич, 86), Бурчану, Чаушич (Берхамов, 77), Горбатенко, Шевченко (Кангва, 73), Джорджевич.

Предупреждение: Григалава, 68.

Судьи: НИКОЛАЕВ, Елеференко (оба Москва), Богданов (Верея).

25 ноября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".

Трансляция матча "Тосно" – "Арсенал" // Турнирная таблица чемпионата России

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/​

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (5)
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эдпитер

Слежу за Тосно. Несмотря на то, что набрали команду из дешевых игроков (аренда или свободные агенты), команда играет и борется. Думаю, не вылетят в этом году в ФНЛ. Уверен, что в конце сезона из этой команды купят многих клубы рангом повыше, раз из Тосно люди в сборную начали попадать.

18:37

trv71

чемпионы пердива отскочили. А прошлый матч показал их настоящий уровень.

18:37

alur66

Что-то не честной борьбой попахивает в этом матче-уж больно подозрительно расступались защитники ТУЛЫ после того как в счете второй раз повели. Посмотрим как ТУЛА со СПАРТАКОМ сыграет-они ведь должны за то что в РФПЛ играют.

18:34

Великий Пу

оле-оле-оле-оле, Тосно чемпион !

18:30

merniloskut

Диму Парфёнова с победой!

18:26