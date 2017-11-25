Хет-трик Маркова принес "Тосно" волевую победу над "Арсеналом"

"Тосно" в домашнем матче 18-го тура премьер-лиги одержал волевую победу над "Арсеналом" (3:2). Хозяева дважды уступали в счете (0:1 и 1:2), но смогли отыграться и выйти вперед. Хет-триком за 20 минут в составе хозяев отметился вышедший на замену Евгений Марков.
Благодаря этой победе команда Дмитрия Парфенова с 20 очками поднялась на 12-е место, обойдя "Ростов".
Чемпионат России
Премьер-лига
18-й тур
"Тосно" – "Арсенал" (Тула) – 3:2 (0:1)
Голы: Чаушич, 28 (0:1). Марков, 61 (1:1). Ткачев, 76 (1:2). Марков, 79 (2:2). Марков, 81 (3:2).
"Тосно": Юрченко, Галиулин, Буйволов, Дугалич, Чернов, Быстров (Палиенко, 46. Шахов, 90+1), Карницкий, Полетанович, Казаев (Марков, 57), Мирзов, Заболотный.
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Григалава, Ткачев (Расич, 86), Бурчану, Чаушич (Берхамов, 77), Горбатенко, Шевченко (Кангва, 73), Джорджевич.
Предупреждение: Григалава, 68.
Судьи: НИКОЛАЕВ, Елеференко (оба Москва), Богданов (Верея).
25 ноября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".
Трансляция матча "Тосно" – "Арсенал" // Турнирная таблица чемпионата России
Все голы матча #ТосноАрсенал:– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 25 ноября 2017 г.
0:1 Чаушич 28' pic.twitter.com/Cqt1UA8jWA
1:1 Марков 61' pic.twitter.com/TVZNBbs03M– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 25 ноября 2017 г.
1:2 Ткачев 76' pic.twitter.com/mDDStkR3oZ– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 25 ноября 2017 г.
2:2 Марков 79' pic.twitter.com/PYSMO2Dac2– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 25 ноября 2017 г.
3:2 Марков 81' pic.twitter.com/fTYqsNo9Xn– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 25 ноября 2017 г.
эдпитер
Слежу за Тосно. Несмотря на то, что набрали команду из дешевых игроков (аренда или свободные агенты), команда играет и борется. Думаю, не вылетят в этом году в ФНЛ. Уверен, что в конце сезона из этой команды купят многих клубы рангом повыше, раз из Тосно люди в сборную начали попадать.
18:37
trv71
чемпионы пердива отскочили. А прошлый матч показал их настоящий уровень.
18:37
alur66
Что-то не честной борьбой попахивает в этом матче-уж больно подозрительно расступались защитники ТУЛЫ после того как в счете второй раз повели. Посмотрим как ТУЛА со СПАРТАКОМ сыграет-они ведь должны за то что в РФПЛ играют.
18:34
Великий Пу
оле-оле-оле-оле, Тосно чемпион !
18:30
merniloskut
Диму Парфёнова с победой!
18:26