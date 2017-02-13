Хайдар Алханов: "Не знаю, откуда появилась информация о переходе Кверквелии"

Вице-президент "Терека" Хайдар Алханов не знает, откуда появилась информация о переходе защитника "Рубина" Соломона Кверквелии в грозненский клуб. По его словам, грозненцы не думали о подобном трансфере.

- Появилась информация о том, что защитник "Рубина" Соломон Кверквелия может перейти в "Терек", так ли это на самом деле? - вопрос Алханову.

- Не знаю, откуда появилась такая информация. Пока ничего подобного нет.

- Ранее сообщалось о том, что "Терек" может изменить свое название на "Ахмат". Документы в РФПЛ уже подали?

- Мы не подавали никаких документов. Этот вопрос подняли болельщики. Я, например, считаю, что "Терек" и так носит имя первого избранного президента Чеченской Республики, героя России Кадырова Ахмата Абдулхамидовича.

Представляете, если вдруг команда проиграет, и комментаторы будут говорить: "Ахмату" забили гол", "Ахмат" проиграл!" или болельщики вывесят какие-нибудь провокационные баннеры. Это будет иметь очень неприятные последствия. Ахмат ушел из жизни непобежденным. К этому вопросу нужно подходить осторожнее. Решение по этому вопросу будет принимать Совет директоров, а последнее слово будет за его сыном и главой республики Рамзаном Ахматовичем. (Любовь КОНЯЕВА)