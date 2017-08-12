15:06 | Футбол — РФПЛ

Хави Гарсия сфотографировался с шарфом "Бетиса"


Полузащитник "Зенита" Хави Гарсия прилетел в Севилью, где его встретили сотрудники и болельщики "Бетиса". Футболист, который в ближайшее время пройдет медобследование для "огурцов" и подпишет с новой командой 4-летний контракт, сфотографировался для журналистов с клубным шарфом в руках.

Напомним, что Гарсия перешел в "Зенит" из "Манчестер Сити" в 2014 году. В составе питерцев игрок выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.

Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий