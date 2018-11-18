Хавбек "Урала" Жигулев вернулся в общую группу

Полузащитник "Урала" Илья Жигулев восстановился от травмы, которую получил в октябре в игре за молодежную сборную России, информирует пресс-служба клуба. Игрок тренировался в общей группе.

Напомним, что футболисты "Урала" находятся на Кипре, где продолжают готовиться к матчу очередного тура РПЛ против "Локомотива". После товарищеской игры с "Эносисом" команда провела восстановительное занятие на своем тренировочном поле в деревне Тала.

Жигулев в сезоне-2018/19 будет выступает за "Урал" на правах аренды. В пяти стартовых турах 22-летний хавбек принял участие в 2 матчах в составе "быков".

Жигулев - воспитанник "Краснодара". Помимо выступлений за основной состав команды и "Краснодар-2" он выступал на правах аренды за молдавский "Милсами" и "Тосно", с которым выиграл Кубок России.

Все о чемпионате России - здесь