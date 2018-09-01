Хавбек "Урала" Жигулев – о разгроме от ЦСКА: "Стыдно!"

Полузащитник "Урала" Илья Жигулев после разгромного поражения от ЦСКА (0:4) в 6-м туре чемпионата России посетовал на незабитый пенальти и нереализованные моменты. Для хавбека, арендованного екатеринбуржцами у "Краснодара", эта игра стала первой в составе новой команды.

– Пропустили два гола непонятных, – сказал Жигулев. – В перерыве поговорили и второй тайм начали нормально. Моменты стали появляться. Но и в первом они были. Пенальти забивай – и 2:1. И, может, по-другому бы сложился матч. Последние два гола – подарки. Особенно четвертый.

Стыдно! Хочется извиниться перед болельщиками. Думаю, пауза в чемпионате пойдет на пользу.

– Как старались перестроиться после перерыва?

– Может быть, в начале матча много играли длинными передачами, бегали без мяча. Во втором тайме чуть успокоились, стали через контроль играть – моменты стали появляться.

– Как вам новая зашита ЦСКА? Чувствуется, что она наспех скроена?

– Мне сложно судить, я до этого ни разу не играл против ЦСКА.

– Как влились в новую команду?

– Провел две тренировки. Ребята приняли хорошо. Некоторых из них уже знал. (Андрей МИХАЙЛОВ)