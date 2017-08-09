16:28 | Футбол — РФПЛ

Халк: "Мы с семьей сделали правильный выбор, переехав в Китай"


Бывший нападающий "Зенита" Халк, который сейчас выступает за "Шанхай Шанган", рассказал, что чемпионат России отличается от чемпионата Китая. По его словам, у российских клубов есть больше возможностей для усиления состава.

- Я не расстроился из-за своего выбора, - цитирует Lance Халка. - Приходя в новый клуб, хочется показать себя во всей красе. Хочется, чтобы команда добивалась успеха. Мне повезло забить в первом же матче, но потом я получил травму, поэтому мне пришлось перенести операцию в конце прошлого сезона. В этом году я играю лучше, я рад, что все идет хорошо. Считаю, что мы с семьей приняли правильное решение. Мы рады тому, что сейчас находимся в Шанхае.

Российский и китайский чемпионаты отличаются. В Китае на поле могут выходить три легионера, а в России - шесть. Там есть возможность усилить команду. Я не могу сказать, что уровень китайского чемпионата слаб. Местные футболисты с каждым годом становятся сильнее, а лига развивается, но мне жаль, что на поле могут появиться всего три иностранца одновременно.

Я не жалею, что не смог поиграть в ведущих клубах Европы. Я вообще никогда ни о чем не жалею. Я завоевывал со своими клубами различные титулы, играл за сборную Бразилии, выступал на чемпионате мира. Считаю, что принятые мной решения были успешными.

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