Хацкевич заявил, что "Зенит" не делал киевскому "Динамо" конкретного предложения по Кадару

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал интерес к 28-летнему венгерскому защитнику Тамашу Кадару со стороны "Зенита". Ранее сообщалось, что сделка находится в финальной стадии.

- Продолжают циркулировать слухи, что Кадар может перейти в "Зенит". Насколько велика вероятность этого трансфера до закрытия трансферного окна?

- Пока оно не закроется, то вероятность может быть любая. Пока это все разговоры. Конкретного предложения по Кадару на сегодняшний день нет.

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