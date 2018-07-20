Хацкевич заявил, что "Зенит" не делал киевскому "Динамо" конкретного предложения по Кадару

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал интерес к 28-летнему венгерскому защитнику Тамашу Кадару со стороны "Зенита". Ранее сообщалось, что сделка находится в финальной стадии.
- Продолжают циркулировать слухи, что Кадар может перейти в "Зенит". Насколько велика вероятность этого трансфера до закрытия трансферного окна?
- Пока оно не закроется, то вероятность может быть любая. Пока это все разговоры. Конкретного предложения по Кадару на сегодняшний день нет.
Таблица переходов РФПЛ //
Все о чемпионате России по футболу – здесь
Дополнительная информация
https://www.footboom.com/ukrainian/high/1532101003-aleksandr-khackevich-ya-polnostyu-podderzhivayu-vidu-i-vukoyevicha.html