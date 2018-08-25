Гурам Аджоев: "Руководители РПЛ признали, что "Ростов" забил с нарушением правил"

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев заявил "СЭ", что в матче 5-го тура РПЛ против "Ростова" (0:1), перед назначением пенальти в ворота туляков на 65-й минуте встречи, в одном эпизоде дважды не был зафиксирован офсайд.

– Гол забит с нарушением правил. Это признали, в том числе, руководители РПЛ и судейского корпуса, которые были на игре. Они извинились. Нам, правда, от этого не легче. Что касается нашей реакции, то писать какие-либо жалобы пока не планируем.

– В трансляции матча показали, что вы сидели рядом с Сергеем Прядкиным, не обращали его внимание на эпизод?

– На этот эпизод не нужно было обращать внимание. Он сам все видел и во время игры, и потом на телеповторе. Назначению пенальти предшествовал офсайд.

– Олег Кононов на послематчевой пресс-конференции сказал, что нужен нападающий. Будут еще покупки?

– Если будут какие-то новости по трансферам, мы обязательно сообщим об этом. (Никита АРМАНД)