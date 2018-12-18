Гунько приехал на заседание совета директоров "Спартака"

В Москве проходит заседание совета директоров "Спартака" после первого отрезка сезона 2018/19. На него прибыл главный тренер Академии "Спартака" по футболу им. Ф.Ф. Черенкова Дмитрий Гунько.

По ходу сезона руководство клуба уволило с поста главного тренера команды Массимо Карреру, с которым в сезоне 2016/17 было завоевано золото. Причиной стали неудовлетворительные результаты в нынешнем году. На его место пришел Олег Кононов, ранее работавший в тульском "Арсенале".

"Спартак" после 17 туров занимает четвертое место в турнирной таблице российской премьер-лиг. В Кубке России красно-белых в феврале ожидает второй матч с "Уралом" в 1/4 финала. Их первая встреча в Москве завершилась со счетом 1:1.

"Спартак" выбыл из групповой стадии Лиги Европы. (Андрей Михайлов, Арман Мкртчян)