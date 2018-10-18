Губернатор Кубани: "Клуб сам разберется, что ему выгоднее - иметь Мамаева или не иметь"

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что "Краснодар" должен сам решить судьбу хавбека Павла Мамаева. Игрок находится под стражей до 8 декабря по обвинению в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.
– Клуб сам разберется, что ему выгоднее – иметь игрока в виде Мамаева или не иметь, – цитирует Life Кондратьева. – Хулиган всегда остается хулиганом, какой бы ни был у него статус, сколько ни было бы денег и какое бы положение в обществе он ни занимал.
Дополнительная информация
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1162019/ghubiernator_kubani_sudbu_mamaieva_v_fk_krasnodar_dolzhien_rieshit_sam_klub
Загрузка...