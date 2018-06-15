Губернатор Калининградской области: "Перед "Балтикой" поставлена задача за несколько лет выйти в РФПЛ"

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что встречался с главным тренером "Балтики" Валерием Непомнящим и поставил задачу через несколько лет выйти в РФПЛ.

- Буквально только что я встречался с новым главным тренером команды Валерием Непомнящим. Перед "Балтикой" поставлена задача в течение несколько лет выйти в РФПЛ, - приводит "Р-Спорт" слова Алиханова. - Когда выйдем, рассчитываем собирать полный стадион на домашних матчах. Тяжело ставить Непомнящему задачу в первый же год выходить в премьер-лигу, но в течение пары лет она должна быть решена. У нас сейчас небольшие долги по зарплате в "Балтике" по премиальным, но это задолженность текущая, мы ее погасим в самом скором времени.

В прошедшем клубном сезоне "Балтика" заняла пятое место в ФНЛ.