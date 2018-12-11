Группа "Серебро" выпустила клип с отсылкой к скандалу с Кокориным и Мамаевым

Группа "Серебро" выпустила клип на песню "Пятница". Видео содержит отсылки ко многим событиям 2018 года, включая инцидент с нападающим "Зенита" Александром Кокориным и хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым.

Согласно сюжету клипа, футболисты отдыхают в ресторане и замечают чиновника Дениса Пака, сидящего рядом. Они обращают на него внимание, но в этот момент к ним подсаживаются участницы группы "Серебро". В результате, все заканчивается благополучно.

Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

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