19:24 | Футбол — РПЛ

Группа "Серебро" выпустила клип с отсылкой к скандалу с Кокориным и Мамаевым

Кадр из клипа группы "Серебро".
Кадр из клипа группы "Серебро".
Обсудить
1

Группа "Серебро" выпустила клип на песню "Пятница". Видео содержит отсылки ко многим событиям 2018 года, включая инцидент с нападающим "Зенита"  Александром Кокориным и хавбеком "Краснодара"  Павлом Мамаевым.

Согласно сюжету клипа, футболисты отдыхают в ресторане и замечают чиновника Дениса Пака, сидящего рядом. Они обращают на него внимание, но в этот момент к ним подсаживаются участницы группы "Серебро". В результате, все заканчивается благополучно.

Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита"  Александром Кокориным были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

Кокорин и Мамаев остаются в СИЗО еще на два месяца. Справедливо?
Обсудить
голосовать
Обсудить
1
Загрузка...
Материалы сюжета: Кокорин и Мамаев. Главное о скандале
Материалы других СМИ
Загрузка...