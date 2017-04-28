Григорян не явился на послематчевое интервью из-за вывиха руки

Исполнительный директор "Анжи" Эльдар Исаев заявил, что главный тренер команды Александр Григорян не явился на обязательное послематчевое интервью после вчерашней игры 25-го тура чемпионата России с "Томью" (3:3) из-за вывиха руки. Комментарий вместо Григоряна в итоге дал старший тренер команды Дмитрий Безняк.

– После матча Григорян неудачно прищемил руку дверью, из-за чего случился вывих, – цитирует ТАСС Исаева. – У нас очень сильные ветра в Махачкале, сквозняком закрыло дверь, и получилась такая нелепая ситуация. После встречи мы отвезли тренера в больницу, но нечего страшного рентген не показал. Сейчас специалист уже вернулся к работе.

Напомним, что в матче с последней командой лиги "Анжи" отыгрался лишь на 90+7-й минуте встречи. При этом все три гола махачкалинцы забили с пенальти. "СЭ" вел трансляцию встречи в Каспийске.