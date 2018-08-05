Григорий Иванов: "Урал" собирается играть в том же духе. А очки обязательно придут"

Президент "Урала" Григорий Иванов поделился с "СЭ" мнением о старте команды в сезоне. "Урал" потерпел два домашних поражения в первых турах РПЛ от "Анжи" (0:1) и "Краснодара" (1:2).

– В обоих случаях пропускали в концовках – это невезение или нехватка концентрации?

– Надеюсь, тренерский штаб разберется с этой проблемой. Может быть, действительно не хватает концентрации. Мы должны реализовывать свои моменты, против "Краснодара" создали немало шансов, но в итоге пропустили сами.

– Если вынести за скобки результат, игрой команды довольны?

– В первом туре с "Анжи" показалось, что ребята вышли на поле немного недонастроенными, но показывали хороший футбол, как и во втором матче. "Урал" собирается продолжить в том же духе – конечно, я не о поражениях, а об игровой составляющей. Очки же обязательно придут.

– Стоит ли ожидать усиления состава "Урала"?

– Клуб ведет переговоры с разными футболистами, но имен разглашать не буду. Как только определимся с кандидатурами, сразу объявим об этом.

– "Анжи", матчем с которым "Урал" открыл сезон, переживает тяжелые времена.

– Не знаю глубины финансовых трудностей, руководство махачкалинцев должно разбираться с этой проблемой. У них растут хорошие ребята, качественная академия, неплохой стадион. Хотелось бы, чтобы "Анжи" сохранил место в РПЛ, считаю, что Дагестан достоин представительства в высшей лиге.

– Как относитесь к тому, что происходит в последнее время с Федором Смоловым, с которым вы отлично знакомы по его выступлениям в Екатеринбурге?

– Сейчас у Феди немного не идет, но он все преодолеет. Смолов – сильный парень, мастер, каких не так много в нашей стране. Всегда буду переживать за него, желаю ему удачи. (Иван ТОРОПЦЕВ)