12:38 | Футбол — РФПЛ

Григорий Иванов: "На мой взгляд, пенальти в ворота "Урала" не было"

6

Президент "Урала" Григорий Иванов выразил мнение, что пенальти в ворота его команды, который был назначен в конце матча 4-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:1) судьей Алексеем Николаевым, не было. При этом он подчеркнул, что данный эпизод должны рассматривать люди, компетентные в этом вопросе.

 
Сегодня. Краснодар. "Краснодар" - "Урал" - 1:1. "Быки" ушли от поражения в концовке.Ирония судьи, или как "Краснодар" вырвал ничью

– Этот эпизод с пенальти у всех вызвал вопросы, – сказал Иванов. – Я не специалист в области судейства, но считаю, что пенальти нам поставили несправедливо. На мой взгляд, его не было. Но у нас есть судейский комитет, где работают профессионалы своего дела, которые разберут этот момент и дадут ему оценку.

Дело не в том, что пенальти назначили на последних минутах. Его можно давать и на первых, и на последних минутах, но если он есть. А когда его нет, я считаю, что одиннадцатиметровый нельзя ставить.

– Вы после матча просматривали этот момент в записи?

– Конечно, пересматривал. Все мы смотрели запись. Будем ждать среды, когда вынесут оценку этому эпизоду. Нужно ее дождаться, а потом обсуждать ситуацию. Я могу сказать, что пенальти не было, а специалисты скажут, что одиннадцатиметровый был. Мое мнение тоже может быть ошибочным. Но все люди, кто смотрел игру и с кем я общался, сказали, что пенальти как такового не было. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Александр Тарханов: "Судья испортил игру! Просто безобразие!"//
КДК рассмотрит оскорбительное поведение президента "Урала" в адрес судей

6
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

акробат

смотрел матч в качестве нейтрального зрителя - пенальти был

13:46

alex13b

Пенальти не было, но защитнику надо аккуратнее играть на 94 минуте

13:43

Петя

Григорий, а ты не газпроме кормишься?

13:39

Сергей Карасёв и К

Увы, но это грубейшая ошибка судейской бригады.

13:28

vialiy

100% пенальти...

13:16

Кабан_екб

Это какой то позор!!!! Точки даже близко не было!!!!

13:06