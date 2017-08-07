Григорий Иванов: "На мой взгляд, пенальти в ворота "Урала" не было"

Президент "Урала" Григорий Иванов выразил мнение, что пенальти в ворота его команды, который был назначен в конце матча 4-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:1) судьей Алексеем Николаевым, не было. При этом он подчеркнул, что данный эпизод должны рассматривать люди, компетентные в этом вопросе.

– Этот эпизод с пенальти у всех вызвал вопросы, – сказал Иванов. – Я не специалист в области судейства, но считаю, что пенальти нам поставили несправедливо. На мой взгляд, его не было. Но у нас есть судейский комитет, где работают профессионалы своего дела, которые разберут этот момент и дадут ему оценку.

Дело не в том, что пенальти назначили на последних минутах. Его можно давать и на первых, и на последних минутах, но если он есть. А когда его нет, я считаю, что одиннадцатиметровый нельзя ставить.

– Вы после матча просматривали этот момент в записи?

– Конечно, пересматривал. Все мы смотрели запись. Будем ждать среды, когда вынесут оценку этому эпизоду. Нужно ее дождаться, а потом обсуждать ситуацию. Я могу сказать, что пенальти не было, а специалисты скажут, что одиннадцатиметровый был. Мое мнение тоже может быть ошибочным. Но все люди, кто смотрел игру и с кем я общался, сказали, что пенальти как такового не было. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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