КДК рассмотрит оскорбительное поведение президента "Урала" в адрес судей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет на ближайшем заседании рассмотрит оскорбительное поведение президента "Урала" Григория Иванова в адрес судей в матче 4-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:1).

– По матчу "Локомотив" – "СКА-Хабаровск" – болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику, – сказал Григорьянц. – "Краснодар" – "Урал" – рассмотрим оскорбительное поведение начальника команды Иванова в отношении судейской бригады.

– Вы имеете в виду президента клуба Григория Иванова?

– Да, но в заявке "Урала" он значится еще начальником команды. (Павел ГУРЕВИЧ)

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