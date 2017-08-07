КДК рассмотрит оскорбительное поведение президента "Урала" в адрес судей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет на ближайшем заседании рассмотрит оскорбительное поведение президента "Урала" Григория Иванова в адрес судей в матче 4-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:1).
– По матчу "Локомотив" – "СКА-Хабаровск" – болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику, – сказал Григорьянц. – "Краснодар" – "Урал" – рассмотрим оскорбительное поведение начальника команды Иванова в отношении судейской бригады.
– Вы имеете в виду президента клуба Григория Иванова?
– Да, но в заявке "Урала" он значится еще начальником команды. (Павел ГУРЕВИЧ)
Ирония судьи, или как "Краснодар" вырвал ничью // Александр Тарханов: "Судья испортил игру! Просто безобразие!"
- Локомотив М (футбол)
- Урал Ек
- СКА-Хабаровск
- Краснодар
- Григорий Иванов (руководитель)
- Артур Григорьянц
голос из Санкт-Петербурга
г-н Григорьянц, рассмотрите инцидент с демонстрацией Луисом Адриано среднего пальца болельщикам ЗЕНИТа!!!! Молло Вы за тоже самое дисквалифицировали на 2 матча!!!
14:47
defender_8
Пора Platinum 1991 рекомендовать в лекторы при ЖЭКе.
13:57
Пиитерец
Да допек Иванова продажный судейка. Вот где зло настоящее! С ним надо разбираться и гнать пожизненно из футбола: потому что это не "ошибка", а заказное убийство.
13:29
Valdemarson
И, кстати, Галицкий как раз собирается первым у себя на стадионе установить систему видеоповторов.
13:00
Valdemarson
Platinum1991, А почему никто не кричит, что на 37-й минуте тот же судья не дал пенальти в ворота Урала. Там повод был железный! А почему никто не возмущается, что Безбородов ни разу не наказал Рубин одиннадцатиметровым после нарушений на Фернандесе и Дзагоеве? И почему никто не возмущается наличием таких убогих команд, как Урал, которые почти всю игру стоят всей командой в своей штрафной? Такой футбол нам не нужен!
12:53
Platinum1991
А почему КДК не рассмотрит ОСКОРБИТЕЛЬНОЕ поведение арбитра Николаева по отношению к команде Урал!!! Почему арбитры так НАГЛО и ПОДЛО судят Урал??? Судейский скандал в матче Краснодар - Урал! Пенальти НЕ БЫЛО! Его придумал арбитр Николаев! Николаев ДОЖАЛ Урал и украл у команды Урал победу!!! Это не первое такое ПЛОХОЕ судейство Николаева и его надо ОТСТРАНЯТЬ от футбола!!! Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство. Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу некоторых команд!!! Будогосского надо ГНАТЬ из департамента судейства! Будогосский полностью ПРОВАЛИЛ работу с судьями и вот вам результат ОЧЕРЕДНОГО судейского скандала!!! Ни одного тура без судейских СКАНДАЛОВ! После того, как Будогосского назначили на должность - судейские скандалы увеличились в разы и захлестнули наш чемпионат!!! Такого судейского БЕСПРЕДЕЛА не было даже при Валентине Иванове - прежнем руководителе, хотя и при нём судейство было просто ОТВРАТИТЕЛЬНЫМ и его пришлось СРОЧНО заменить Будогосским! Такое неадекватное СУДЕЙСТВО на поле напоминает лихие КРИМИНАЛЬНЫЕ 90-е годы, которые наводили ужас на жителей России своими зверскими выходками! А теперь, благодаря Будогосскому, такая же безнаказанность и произвол судей гуляет на футбольных полях России! Доколе это будет ПРОДОЛЖАТЬСЯ - от тура к туру! Конца и края НЕ ВИДНО, этому судейскому ПРОИЗВОЛУ имени Будогосского! Единственный ВЫХОД - это надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! Вот вам отличительный знак, по которому вы сможете установить КОРРУПЦИОНЕРА в нашем футболе. Кто выступает против внедрения видео повторов в нашем чемпионате - тот КОРРУПЦИОНЕР. Всем отличного футбола - ЧЕСТНОГО и справедливого судейства!!!
11:42
bond1951
кдк лутчше рассмотрите поведение судейки николаева в этом матче.......
11:31