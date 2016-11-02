Григорий Иванов: "Хотим пригласить Тарханова на пост главного тренера "Урала"

Президент "Урала" Григорий Иванов признался, что хочет пригласить на пост главного тренера команды Александра Тарханова, который уже работал в этой команде с 2013 по 2015 год. Такое заявление он сделал во время эфира на региональном телевидении.
– Хотим пригласить на должность главного тренера "Урала" Александра Тарханова, – приводит официальный твиттер екатеринбуржцев слова Иванова.
Напомним, что пост наставника "Урала" после матча премьер-лиги с "Тереком" (1:4) покинул Вадим Скрипченко. Тарханов в настоящее время возглавляет "Славию".
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