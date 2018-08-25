Григорий Иванов: "Если Месси согласится перейти в "Урал", попробуем подписать"

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о трансферных планах клуба на оставшиеся дни трансферного окна. Ранее пресс-атташе "Урала" Никита Медведевских сообщил, что Павел Погребняк прибудет в Екатеринбург ориентировочно 20 августа для проведения финального этапа переговоров с клубом.

- Паша еще в Италии, с ним еще не связывался, - цитирует "РИА Новости" Иванова. - Осталась неделя до закрытия трансферного окна, это очень интересный футболист, постараемся, чтобы он был в нашей команде. Никаких позиций больше усиливать не планируем, у нас хорошая команда. Только если Лионель Месси согласится перейти в "Урал", тогда попробуем подписать.

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