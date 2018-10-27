Григорий Иванов: "Будем писать в РПЛ, чтобы Еськов больше не работал на матчах "Урала"

Президент "Урала" Григорий Иванов недоволен судейством матча 12-го тура чемпионата России против "Уфы" (1:1). Главным арбитром был Алексей Еськов.

- Выскажу свое мнение по судейству. Удаления Артема Фидлера никакого не было, он не наиграл на две желтые карточки. Парень (Вячеслав Кротов), который лежал на газоне и показывал, что получил повреждение, после этого встал и подал штрафной. Фидлер не бил его, не отмахивался рукой, травму не нанес. И первая желтая карточка непонятна. Наш капитан чисто отнимает мяч, а судья свистит фол. Фидлер сказал ему, что ничего не было, и получил предупреждение, - цитируют Иванова "РИА Новости". - Будем писать (в РПЛ), просить, чтобы больше не ставили этого судью на наши игры. Все помнят, как он судил нас в матче открытия стадиона "Санкт-Петербург" с "Зенитом". Был большой скандал. Он тогда не судил месяца два-три, а теперь судит так же. Он арбитр ФИФА, умеет судить. Первый тайм с "Уфой" он судил все, как было. Во втором тайме, может быть, он устал, судил необъективно и не очень хорошо. Но это мое мнение, у "Уфы" может быть другое восприятие.

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