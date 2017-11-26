"Готовы. Морально тоже". "Локомотив" отправился на матч со "СКА-Хабаровск"

"Локомотив" полетел на матч 18-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск", сообщает пресс-служба железнодорожников. Ранее "Локо" обратился в РФПЛ с просьбой о переносе встречи на одну из резервных арен на юге страны, однако получил отказ.

- Вылетаем в Хабаровск. Готовы (морально тоже)! До связи через 9 часов, - говорится в сообщении "Локомотива" в Твиттере.

Во время игры в Хабаровске ожидается около 12 градусов мороза.

Матч "СКА-Хабаровск" – "Локомотив" состоится 27 ноября. Начало игры – в 12.00 по московскому времени (19.00 – по местному). "СЭ" проведет трансляцию встречи.