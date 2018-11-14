Горлукович объяснил, почему "Спартак" уволил Карреру

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович стал гостем авторской программы Александра Львова "Начистоту". Он объяснил, почему красно-белые уволили главного тренера Массимо Карреру.

– После золотой победы "Спартака" все заговорили об умении Карреры сплотить коллектив, создать в нем обстановку единства. Но уже в прошлом сезоне возникало ощущение, что в команде не все в порядке. А сейчас он и вовсе оказался в состоянии кризиса. Выходит, Каррера растерял свои лучшие качества?

– Не умаляя заслуг Массимо в чемпионстве, я еще раз повторю, что в том сезоне у всех конкурентов, кто претендовал на золото, были свои проблемы: у "Зенита" – одни, у ЦСКА – другие. И Каррера сумел этим воспользоваться. Но главное, при нем команда стала играть не семьдесят минут, как было до него, а все девяносто. Плюс он сумел кое-что поправить в обороне. Если раньше она допускала ляпы через игру, то при нем провалы уже стали случатся в одном матче из пяти.

– А почему сейчас "Спартак" растерял игру и его захлестнула череда конфликтов?

– Все это звенья одной цепи. Возможно, руководство клуба не собиралось дальше продлевать контракт с Каррерой. И в коллективе это почувствовали. Иначе бы не последовало решения о его увольнении.

– А как можно не продлевать контракт с тренером, выигравшим золото?

– Каррера и в следующем сезоне мог выиграть чемпионство, если бы "Спартак" не провалил финиш. Возможно, тогда и было решено подождать, как у него пойдут дела в следующем сезоне. А там уже и принять решение по поводу судьбы итальянца.

– На том неудачном финишном отрезке "Спартака" не возникло ощущения тревоги, что в следующем сезоне у Карреры все может пойти на спад?

– Нет, поскольку известно, что два чемпионата подряд редко удается выиграть. Хотя это и звучит, как банальное оправдание. На самом же деле то, что происходит со "Спартаком" сейчас, не случайность. И я говорю не только о качестве игры и результатах, а скорее об утере той обстановки доверия и единения, которая помогла клубу, спустя шестнадцать лет, стать, наконец "золотым". Взять хотя бы увольнение тренера Пилипчука. Казалось, ну что здесь особенного – расстались с одним тренером. Рабочий момент, не более, а сколько было шума. В "Спартаке" Романцева подобное тоже случалось. Но без такого шумового сопровождения с всенародным обсуждением в прессе и на трибунах.

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