Горан Чаушич: "Арсенал" пропустил глупый гол, но главное, что мы ведем в счете"

Полузащитник "Арсенала" Горан Чаушич в перерыве матча 27-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что был очень напряженный первый тайм. Хавбек также добавил, что его команда пропустила глупый гол.

– У нас была очень напряженный первый тайм, "Зенит" – сильная команда, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Чаушич. – Да, мы сперва забили, потом пропустили глупый гол, и в конце второй тайма забили. Главное, что мы ведем в счете, это хороший расклад для нас. Пропущенный гол? Возможно, кто-то должен был стоять на ближней штанге, но это уже неважно, потому что мы ведем в счете.

Напомним, что после первого тайма "Арсенал" ведет со счетом 2:1.

Трансляция матча "Арсенал" - "Зенит"