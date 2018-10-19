Гончаренко рассказал о состоянии Бийола и Кучаева

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 11-го тура РПЛ против "Анжи" (2:0) заявил, что у ворот армейцев возникали неприятные моменты.

- Если бы было больше замен, поменяли бы четырех или пятерых, - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА. - Это не значит, что мы плохо играли, но мы не так хорошо двигались. Второй мяч снял все вопросы, но, тем не менее, были неприятные моменты и у наших ворот.

Думаю, что Бийол будет готов к игре в Риме. Кучаев тренируется в общей группе в полную силу, но до его возвращения в официальном матче еще далеко. Скорее всего, это случится после следующей паузы на сборные.

Все о чемпионате России - здесь