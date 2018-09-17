Гончаренко обошел Слуцкого по проценту набранных очков с ЦСКА

Гостевой матч седьмого тура чемпионата России против "Уфы" (3:0) стал 50-м для Виктора Гончаренко в качестве главного тренера ЦСКА в чемпионатах России. Встреча прошла 15 сентября на стадионе "Нефтяник".

После победы над "Уфой" процент очков, набранных ЦСКА под руководством Гончаренко в гостевых матчах в чемпионатах России, составил 66,67 процентов (48 очков в 24 играх). Это лучший показатель для тренеров армейцев.

Такой же процент у Гончаренко и в домашних матчах, и, как следствие – во всех. По проценту очков, набранных во всех играх, он обошел Леонида Слуцкого (66,51%), лидировавшего ранее среди тренеров, отработавших не менее пяти матчей.

Гончаренко возглавляет ЦСКА с 12 декабря 2016 года.

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