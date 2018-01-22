Голы Панюкова и Заболотного помогли "Зениту" разгромить "Копенгаген"

"Зенит" одержал разгромную победу над "Копенгагеном" в первом матче в 2018 году. Встреча, прошедшая в ОАЭ, завершилась со счетом 5:0 в пользу питерцев.

Отметим, что сине-бело-голубые провели два тайма в разных составах. В первой половине встречи команда Роберто Манчини отметилась тремя точными ударами - дубль на счету Андрея Панюкова, еще один - в активе новичка команды Антона Заболотного. После перерыва лидерство "Зенита" упрочили Матиас Краневиттер и Александр Кокорин.

Товарищеский матч

"Зенит" - "Копенгаген" - 5:0 (3:0)

Голы: Панюков, 17 (1:0). Заболотный, 27 (2:0). Панюков, 34 (3:0). Краневиттер, 62 (4:0). Кокорин, 86 (5:0).

"Зенит": Лунев (Лодыгин, 46), Богаев (Терентьев, 46), Каккоев (Мевля, 46), Скроботов (Маммана, 46), Жирков (Кришито, 46), Плетнев (Ригони, 46), Капленко (Паредес, 46), Ерохин (Краневиттер, 46), Полоз (Кузяев, 46), Заболотный (Кокорин, 46), Панюков (Дриусси, 46).

"Копенгаген": Ольсен, Анкерсен (Роэрслев, 77), Вавро, Люфтнер, Бойлесен, Сков (Матич, 63), Квист (Грегуш, 46), Зека (Винн, 68), Фальк (Томсен, 46), Павлович (Куск, 63), Сотириу (Хольсе, 68).

Трансляция матча "Зенит" - "Копенгаген"