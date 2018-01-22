Голы Панюкова и Заболотного помогли "Зениту" разгромить "Копенгаген"

"Зенит" одержал разгромную победу над "Копенгагеном" в первом матче в 2018 году. Встреча, прошедшая в ОАЭ, завершилась со счетом 5:0 в пользу питерцев.
Отметим, что сине-бело-голубые провели два тайма в разных составах. В первой половине встречи команда Роберто Манчини отметилась тремя точными ударами - дубль на счету Андрея Панюкова, еще один - в активе новичка команды Антона Заболотного. После перерыва лидерство "Зенита" упрочили Матиас Краневиттер и Александр Кокорин.
Товарищеский матч
"Зенит" - "Копенгаген" - 5:0 (3:0)
Голы: Панюков, 17 (1:0). Заболотный, 27 (2:0). Панюков, 34 (3:0). Краневиттер, 62 (4:0). Кокорин, 86 (5:0).
"Зенит": Лунев (Лодыгин, 46), Богаев (Терентьев, 46), Каккоев (Мевля, 46), Скроботов (Маммана, 46), Жирков (Кришито, 46), Плетнев (Ригони, 46), Капленко (Паредес, 46), Ерохин (Краневиттер, 46), Полоз (Кузяев, 46), Заболотный (Кокорин, 46), Панюков (Дриусси, 46).
"Копенгаген": Ольсен, Анкерсен (Роэрслев, 77), Вавро, Люфтнер, Бойлесен, Сков (Матич, 63), Квист (Грегуш, 46), Зека (Винн, 68), Фальк (Томсен, 46), Павлович (Куск, 63), Сотириу (Хольсе, 68).
Опрос
- Александр Кокорин
- Зенит СПб
- Роберто Манчини
- Копенгаген
- Антон Заболотный
- Андрей Панюков
- Матиас Краневиттер
Бу-га-га!
О, бабайками накряченные выползли.)))
20:37
ЗЮК~
Понимаю,обыграли финалиста ЛЧ,лидера чемпионата Дании-сильнейшего турнира планеты.Есть чем гордиться.
20:32
К.Б.Ын
Теперь я спокоен за Зенит )
20:31
Mad Butcher
В мае бомженедоумки как девочки будут ныть, что их опять обломали с лч
20:31
вэняляйнэн
Может нужно было с Астаной играть, а то Копенгаген не очень.
20:22
Бу-га-га!
Аргентинцам пора убираться в Буэнос-Айрес. Без них фильдепёрсевее.
20:22
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka
1 тайм (11 наших rus парней) более целостно смотрелись.... оч радует! бери и сборную лепи. Усачу на карандаш)
20:16
serzheo
Что такое пятера от Зенита - Спартак знает... ощутила секта знакомое жжение в одном месте)))
20:09
Веефника
баламошка: Скоро будет полировать лавку вместо Дзюбы ===== Да не-а, они оба переквалифицируются в центральных защитников и перейдут в Спартак. Парни-то они фактурные, и Спартаку подспорье...
20:08
biggp1
баламошка знает,как грустно квакать)) уже знакомый глотательный рефлекс после китаёзов и казахов.. глотаешь и квакаешь,да,баламот?
20:07
Сквайер Треллони
Красиво!Пищевику до такого результата хрюкать и хрюкать и остаётся верещать о травме джигита,теперь кутепка свиное всё.
20:07
баламошка
Болотный прижился у болотных. Скоро будет полировать лавку вместо Дзюбы. Сидеть на ней и грустно квакать.
20:00
Makon-do
Заболотный хорош. Лучше Дзюбы.
19:56