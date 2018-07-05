Гол Панюкова принес "Ростову" ничью в матче против "Тренчина"

"Ростов" в товарищеском матче на сборе в Австрии сыграл вничью со словацкой командой "Тренчин" (1:1). В составе российской команды отличился находящийся на просмотре Андрей Панюков.

Товарищеский матч

"РОСТОВ" (Россия) – "Тренчин" (Словакия) – 1:1 (0:1)

Голы: Манце, 32 (0:1). Панюков, 57 (1:1).

"Ростов": Абаев, Паршивлюк (Макеев, 60), Логашов (Шанбиев, 60), Плиев (Бобен, 60), Вилюш (Калачев, 60), Гацкан (Ионов, 60), Мирзов (Панюков, 45), Гулиев (Щадин, 60), Зуев (Скопинцев, 60), Салетрос (Маер, 60), Шомуродов (Трошечкин, 60).